AKP'li Karahocagil: 'Muhalefete 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar'
AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Muhalefete 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar" dedi.
AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerini hedef alırken "Bunlara 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar" dedi.
CHP'yi hedef alan Karahocagil, "CHP'nin kendisinin sorun olduğunu" söyledi. AKP'li milletvekili, sözlerine "CHP, yalanlarla iftiralarla dezenformasyonlarla iktidara gelebilme adına en tepesinden vekillerine kadar milleti kandırabilmek için akla hayale gelmeyen hileler, oyunlar oynanan bir parti" diyerek devam etti.
Karahocagil, "Muhalefet, liderinden milletvekillerine, il başkanlarından belediye başkanlarına hatta masa arkadaşlarına kadar tümü yalanı o kadar kanıksamışlar ki kendi söyledikleri yalana 1 saat sonra gerçek gibi inanıyorlar. Bu yalanlara inanan kardeşlerimiz için tek diyeceğimiz laf, aklınızı başınıza alın. Bunlara 2023'te öyle bir ders verelim ki komple tasfiye olsunlar" ifadelerini kullandı.
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