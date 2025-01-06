AKP'li kaynaklar açıkladı: Erdoğan 'DEM Parti heyeti' ile görüşecek mi?

Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:16

Güncelleme: 06.01.2025 - 20:17

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı 28 Aralık 2024'te İmralı’da ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan ve siyasi partileri ziyaret sırasında heyete dahil olan Ahmet Türk, geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. Heyet bugün de Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi’ne ziyarette bulundu.

Heyetin gerçekleştirdiği ziyaretler arasında 1 saat 20 dakika ile en uzun ziyaret AKP’ye yapılan ziyaret oldu.

ERDOĞAN'A BİLGİ SUNULACAK

DEM Parti heyetinin ziyaretinin ardından AKP'li kurmaylar bir araya gelerek değerlendirme yaptı. Değerlendirme toplantısına Efkan Ala, Abdullah Güler, Ömer Çelik ile Özlem Zengin’in yanı sıra Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti ile görüşen AKP heyeti AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi sunacak.

"GEREKİRSE OLUR"

ANKA'nın haberine göre, DEM Parti heyeti ile görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden AKP'li kaynaklar, “DEM Parti heyeti bizden randevu talep ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bilgi verdiğimiz gibi, görüşmeye ilişkin de uygun bir zamanda kendisiyle görüşüp bilgi vereceğiz” ifadesini kullandı.

DEM Parti heyetinin ziyaretlerinin daha çok Meclis’te temsil edilen partilere odaklandığını belirten AKP'li kaynaklar, “Cumhurbaşkanı ile görüşme olur mu?” sorusuna, “O yönde bir çalışma yok. Sonuç itibarıyla bu biraz da siyasi partileri bilgilendirme amaçlı ziyaretler. Şu anda odaklandıkları Meclis ama sonrasında bir şey olması gerekirse olur” karşılığını verdi.