Son Dakika... DEM Parti heyeti, AKP ile bir araya geldi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:29

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:57

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası yapmaya başladığı TBMM ziyaretlerine devam ediyor.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde bulunan Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'daki Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AKP GRUBU İLE GÖRÜŞTÜLER

Heyetin sonraki ziyaret noktası AKP grubu oldu.

13.30 civarlarında başlayan görüşmede DEM Parti heyetini AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı. Görüşmede AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP TBMM Grup Başkanvekili Efkan Ala da bulunuyor.

AKP'Lİ GÜLER: OLUMLU BİR ŞEKİLDE SOHBET ETTİK

Görüşme sonu kısa bir açıklama yapan AKP Grup Başkanı Güler, "Samimi bir görüşmeydi. Olumlu bir şekilde sohbet ettik. Önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapılacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

İmralı heyetinin bugün, önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na ardından ise Abdullah Güler başkanlığında AKP heyeti ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’a ziyarette bulunacağı bildirilmişti.