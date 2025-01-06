DEM Parti heyeti, Ahmet Davutoğlu ile görüştü... Önder'den Hatimoğulları'nın 'Gazze' benzetmesine yanıt: 'Bağlamından koparıldı'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:25

Güncelleme: 06.01.2025 - 12:38

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın son açıklamalarının ardından liderler zirvesine devam ediyor.

DEM Parti'nin İmralı heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara'daki Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, heyeti genel merkez kapısında karşıladı.

Toplantı, saat 11.00 sıralarında başladı ve 12.10 sularında sona erdi.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Görüşmeye DEM Parti adına Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder katılırken, Gelecek Partisi tarafında Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Bursa Milletvekili Kani Torun, Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç ve Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Fırat yer aldı.

ÖNDER: 'SELAHATTİN BEY'İ ZİYARET EDECEĞİZ'

Görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahme Davutoğlu Hoca'yla görüştük. Biraz eski tecrübeleri paylaştık. Bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri, uyarılarını rica ettik. Biz kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey'i de ziyaret ettikten sonra yapacağız" dedi.

DAVUTOĞLU: 'ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİLİYOR'

Ahmet Davutoğlu ise, "Çok samimi bir istişare oldu. Geçmişte yaşananlardan nasıl dersler çıkarılması gerektiğini konuştuk. Çok önemli bir süreçten geçiliyor. Benim tavsiyem bu dönemi soğuk kanlı bir şekilde, kamu düzenine saygı göstererek, derin tarih bilgimizden hareketle geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmektir. Suriye ve Irak'taki gelişmeleri de gözden geçirdik" dedi.

HATİMOĞULLARI'NIN GAZZE BENZETMESİ

Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Demokratik Bölgeler Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği halk buluşmasında yaptığı açıklamada sarf ettiği "Bu tarihsel kırılma anında ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz, ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek her yer Gazze olacak" sözleri hakkında da konuştu.

"BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Hatimoğulları'nın sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade eden Önder, "Eş Genel Başkanımızın açıklaması, bağlamından koparılmış bir açıklama. Bizim yaklaşımımız, felaketle tarif etmek değil barış süreci kolay değil ancak barış güzel bir şeydir" dedi.

DEM Parti heyeti, bugün AKP ve SAADET Partisi ile de görüşecek.

7 OCAK'TA YAPILACAK ZİYARETLER

Öte yandan DEM Parti heyeti, 7 Ocak Salı günü ise saat 13.00'te DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ve 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüşecek.