AKP'li Kiler ve Çelebi'den Van İl Müftülüğü'ne 'torpil' talimatı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 13:54

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Van İl Müftülüsü Ömer Keskin'e 5 Ocak 2022 tarihli yazılı talimat gönderdi. Çelebi müftüye gönderdiği yazıda "Aşağıda bilgileri bulunan 4/B İmam Hatiplik mülakatına girecek ilgililerin değerlendirmedi hususunda rica ederim" ifadesi yer aldı.

Van müftüsü Ömer Keskin'e Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'inde torpil talebi ile yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Halktv.com.tr’den Hava Asal’ın haberine göre Keskin "Sayın Hocam" diye başladığı talimatında "Aşağıda ismi yazılan hemşerilerim kurumunuzda girecekleri mülakatlarda yardımlarınızı beklerim" dediği görüldü. İki milletvekilinin torpil yapılmasını istediği kurumun ise bir müftülük olması dikkat çekti.