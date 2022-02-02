AKP’li Ahmet Berat Çonkar’dan NATO PA’ya Irak raporu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar’ın NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) için hazırladığı, Irak’ın geleceğine ilişkin raporda çarpıcı tespitler yer aldı. “ABD’nin Afganistan’dan hızlı şekilde çekilmesinin ardından yaşananların, Irak’taki olası çekilmenin sonuçlarının sorgulanmasına neden olduğu” tespiti yapılan raporda, “ABD’nin ve müttefiklerinin şu anda Irak’tan çekilmeye hazır olmadığı açıktır” denildi. ABD’nin Irak’taki varlığının, İran’a karşı caydırıcı bir unsur olduğu da kaydedilen raporda İran’ın Irak’taki rolünün, “Afganistan’da Taliban’ı destekleyen Pakistan’ın rolüne benzediği” tespitine de yer verildi.

Çonkar, NATO PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu raportörü sıfatıyla “Irak’ın Geleceği: Güvenlik, İstikrar ve Bölgesel Rolü” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, ABD’nin muharip askerlerini Irak’tan çekme kararına karşın Irak ordusuna eğitim ve danışmanlık için 2 bin 500 ABD askerinin Irak’ta kalmasının öngörüldüğü kaydediliyor. ABD’nin Afganistan’daki askerlerinin ardından yaşananların, Irak’taki durumun da sorgulanmasına yol açtığı vurgulanarak “Afganistan’da yaşananlar nedeniyle (Irak’a) uluslararası desteğin ne kadar süre yerinde devam edeceği sorgulanıyor. Ancak Irak’ın küresel stratejik öneme sahip bölgedeki merkezi konumu göz önüne alındığında, (uluslararası) desteğin devamının haklı nedenleri ortaya çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

"CAYDIRICILIK SAĞLIYOR"

ABD’nin çekilme kararı sonrası Afganis-tan’da Taliban’ın hızla yönetimi ele geçirmesinin, Irak ve Irak’ı destekleyen ülkeler için yeni sonuçlar doğurabileceği belirtilen raporda “ABD’nin ve müttefiklerinin şu anda Irak’tan çekilmeye hazır olmadığı açıktır. 2 bin 500 ABD askeri, artık muharip görev yerine danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlayacak. Irak’taki ABD güçleri, Suriye’de DAEŞ’e karşı faaliyet gösteren 900 ABD askerine de destek sağlıyor. ABD’nin Irak’taki varlığı İran’a karşı belli ölçüde caydırıcılık sağlıyor, İran destekli milislerin Irak’ta faaliyet gösteren koalisyon güçlerini sürekli olarak hedef almalarının nedeni tam da bu” değerlendirmesi yapıldı.

Irak’ın iç ayrışmalar ve “komşulardan gelen dış baskılarla” karşı karşıya olduğu da belirtilen raporda İran’ın “Irak’taki nüfuzunu artırmak için vekiller kullandığı” tespiti yapıldı. İran’ın Irak’ta Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’a destek veren Pakistan’a benzer bir konumda olduğu kaydedilerek “İran, koalisyon güçlerini ülkeden çıkarmaya ve İran’ın çıkarlarını savunmaya kendini adamış Şii siyasi partilere ve milis gruplara verdiği destekle Irak’ta (Pakistan’ın Afganistan’da oynadığına) benzer bir rol oynadı” denildi.

"NATO DESTEĞİ SÜRMELİ"

NATO’nun, Irak hükümetinin talebiyle ülkeye gönderilen, muharip görev üstlenmeyip eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir misyonunun bulunduğu kaydedilen raporda, “NATO’nun bu hassas dönemde Irak’a desteğini sürdürmesi önem taşımaktadır. Bu destek, Irak hükümetinin terörist gruplara karşı askeri operasyonlar yürütme kapasitesini, halkın devlete olan güvenini artırmaya ve yatırım ortamını iyileştirmek için gerekli istikrarı ve reformları sağlamaya yardımcı olacaktır” değerlendirmesi yapıldı.