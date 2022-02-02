AKP'de toplu istifa: 45 kişi birden...
AKP Karaman teşkilatında toplu istifa yaşandı. AKP Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk ve yönetiminde bulunan 45 kişi partisinden istifa etti.
AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk ve ilçe yönetimindeki 45 kişinin AKP'den istifa ettiği öğrenildi.
Karaman yerel medyasında yer alan haberlere göre, AKP’li isimlerin istifasına AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın baskısı ile yaşanan sürtüşmeler neden oldu.
2021 yılı Ocak ayında dönemin Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Koca ile yönetimde bulunan 5 kişi istifa etmişti.
Murat Öztürk, AKP Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç'un istifasının ardından göreve getirilmişti.
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