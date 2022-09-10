AKP'li belediyeden okul alanına konut: 'Mağdur olacağız'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 11:52

Deprem toplanma alanı olan parkı yapılaşmaya açan ve yurttaşların başlattığı mücadeleyle ülke gündemine oturan İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi şimdi de okul alanına konut yapılmasının önünü açtı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çekmeköy Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, halkın tüm itirazına rağmen yapılaşmaya açılan park alanın da bulunduğu Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir arazinin imar planı değişikliğine yapılan itiraz görüşüldü. AKP’li belediye, geçen şubat ayında mahalledeki ilkokul alanı olarak belirlenen arazinin imar planlarını değiştirdi. Arazi, yeni planlara konut ve kreş alanı olanı olarak işlendi. Kamuya ait olmayan özel şahıs mülkiyetindeki arazide 4 kata kadar yapılaşmaya izin verildi.

Mahalleli plan değişikliğine itiraz etmek için Çekmeköy Belediyesi’ne dilekçeyle başvurdu. Dilekçede, arazinin daha önce eğitim alanında kaldığını, şubat ayında konut alanına alınmasının tek bir ilkokul bulunan ve ikili eğitim verilen Mehmet Akif Mahallesi için mağduriyet yaratacağını belirtti. Ayrıca dilekçede, mahallenin yeşil alan ve park alanları açısından da oldukça mağdur durumda bırakıldığını, yapılan plan değişikliğinde kamu yararı bulunmadığını ve zamanla bölgede yoğunluğu artırıcı etkisi olduğunu belirterek imar planı değişikliğine itiraz etti. AKP’li belediye ise yurttaşın itirazını reddederek yapılan plan değişikliğinin İmar Kanunu ile mevzuata uygun olduğunu belirtti. Ayrıca yurttaşın okul alanını konut alanına dönüştüren imar planına ilişkin itirazı Çekmeköy Belediye Meclisi’nde oylandı. CHP’li ve İyi Partili meclis üyeleri imar planına yapılan itirazın kabul edilmesini istedi. Ancak, imar planına yapılan itiraz AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.

BETONA DEĞİL EĞİTİME YATIRIM YAPILMALI

CHP’li Meclis Üyesi Sami Yayla da belediye meclisinde yaptığı konuşmada, “Mehmet Akif Mahallesi’nde, sağlık ocağının yanında boş bir alan var ve burası ilkokul alanı olarak planlara işlenen yer. Ama şimdi buraya da göz diktiler. Eğitim alanlarından ve yeşil alanlardan herkesin elini çekmesini istiyoruz. Mahallede 35 bin dayanmış bir nüfus yoğunluğu var. Belki birçok ilçeden daha büyük bir nüfusu var bu mahallenin. Ve bu ilçenin en büyük mahallesinde sadece bir tane ilkokul var. Ve bu okulda derslikler 45-50 kişilik" dedi.

“Mahallede kaldırımlarda da yürünecek alan yok. Kaldırımlara araçlar park etmiş. Çocuklar oynayamıyor, yürüyemiyor” diyen CHP’li Yayla, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir yoğunluğun olduğu bir yerde hâlâ burayı konut alanına çeviriyorsunuz. Bir de şirinlik olsun diye kreş işin içinde. Deprem toplanma alanı bile yok mahallede. Uydu görüntülerinde, mahallede tek bir yeşil alan görünüyor o da muhtarlığın yanı. Başka da yeşil alan yok. Betona değil eğitime yatırım yapmamız lazım.”