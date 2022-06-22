AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 'huzur hakkı' skandalı!

22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:14

Yurttaşlar işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklarla boğuşurken huzur hakkı alanlar listesine yenileri ekleniyor. Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında gösterilen AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 7 iştirak şirketinde görev alan belediye üst düzey personelinin huzur hakkı adı altında maaş aldığı ortaya çıktı.

OY BİRLİĞİYLE ‘HUZUR HAKKI’NA KARAR VERDİLER

100 kişiye huzur hakkı verileceği 29 Nisan 2022 tarihinde yapılan Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri San. Tic. A.Ş., Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş., Konya Halk Ekmek, Sanayi ve Ticaret A.Ş., Konya Şehir Hizmetleri A.Ş., Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş., Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantılarında oy birliği karar altına alındı.

Cumhuriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, huzur hakkı alan 100 kişinin arasında öne çıkan isimler şöyle:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Eroğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Aydın, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı;

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Cüneyd Durmuşcan Gedik

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi/Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç

Fen İşleri Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Esfendiyar

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Harun Yiğit

Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Hasan Görgülü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Okcu

Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Bozabalı

İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Murat Can

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper Oral

Sıfır Atık Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Tanoğlu

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Akdemir

Zabıta Dairesi Başkanı Yavuz Kızılaslan

AYLIK 3 BİN İLE 6 BİN TL ARASI HUZUR HAKKI

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Eroğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Aydın ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı daire başkanlarına aylık net 6 bin TL, diğer 82 belediye çalışanına ise aylık 3 bin TL ‘Huzur hakkı’ ödenmesine karar verildi.

YILLIK EN AZ 4 MİLYON HUZUR HAKKI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan üst düzey 100 kişiye, belediyenin 7 iştirak firmasından yıllık en az 4 milyon 248 bin TL huzur hakkı verileceği ortaya çıktı.

"VİCDANSIZLIKTIR"

Konuya ilişkin İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu.

Yokuş, “Vatandaşımız, hayat pahalılığı, geçim zorluğu ve yoksulluk içinde ‘huzursuzluk’ yaşarken AK Partili Konya Belediyesi yöneticilerinin huzur hakkı adı altında bir maaş daha almaları vicdansızlıktır” dedi.

"VATANDAŞIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKLAR?"

Yokuş, “Belediye üst düzey yöneticileri zaten yüksek maaş alıyorlar. Vatandaşımızın içinde bulunduğu ekonomik buhrandan utanmayıp bir de huzur hakkı altında aldıkları bu maaşlar boğazlarından nasıl geçecek? Konya Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay raporlarına yansıdığı üzere ülkemizin en borçlu belediyeleri arasındadır. Buna rağmen yöneticilerinin itibarından tasarruf etmeyen belediye yöneticileri vatandaşının yüzüne nasıl bakacaktır?” diye sordu.

"BELEDİYELERDE İSRAF ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞTİR"

Saadet Partili Karaduman, “Ak Parti iktidarın son demlerinde merkezi ve yerel yönetimler israfta sınır tanımamaktadır. Vatandaş israf eden yöneticilerin elinde yoksul duruma düşürülmüştür. Vatandaş enflasyonun altında ezilirken seçilmiş partililer ve onların atadıkları yandaş isimler birkaç maaş almaktadır. Milyonlarca insan öğün ve ürün atlarken belediyelerde israf almış başını gitmiş durumdadır” dedi.

Karaduman açıklamasının devamında şöyle konuştu:

Vatandaşın nefes alamadığı bir ortamda ülkenin ve şehirlerimizin en önemli kurumların ehliyetsiz yandaşlarla doldurulması, üstelik en fazla borçlu olan belediyelerden olan, faiz ödemelerinde başı çeken bir belediyede huzur hakkı almak ve bu ücretlerin asgari ücretten de fazla olması huzursuzluk nedenidir. Birilerin aldığı bu ücretler kamuya yük olmaktadır, bu yükler de vatandaşlarımıza vergi olarak dönmektedir. 4700 TL’ye sözleşmeli çalışanların olduğu Büyükşehir Belediyesinde, bazı seçkinlerin belediyeden maaşı dışında 6000 TL de huzur hakkı almaları herkesi huzursuz etmektedir.'Yoksa huzur hakkı alanlar maaşlarıyla geçinememekte midir?' ayrıca bunu da merak etmekteyiz.

Belediye, şirketlerin genel kurul toplantılarında Daire Başkanlarına huzur hakkı vermeyi değil suyun ve ekmeğin maliyetini düşürmeyi konuşsunlar ve o yönde karar alsınlar. Tahılın başkenti Konya’da ekmeğe zam yapılıp belediye yönetimindeki seçkinlere huzur hakkı dağıtılmasını Konya halkı hak etmemektedir. Saadet Partisi olarak Konyalının hakkının seçkinlere değil Konyalıya gitmesi için uğraşıyoruz ve uğraşmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız adına ve sizlerin aracılığınızla merkezi ve yerel yönetim idarecilerine seslenmek istiyorum: Kamu kurumları kimsenin babasının malı değildir. Sizlerin yakınlarınıza arpalık olarak sunacağınız yerler hiç değildir. Velhasıl huzurumuz kaçmış vaziyettedir.”

"VİCDANI YARALAMAKTADIR"

“İnsanlar sosyoekonomik olarak çok sıkıntı çekmektedir. Enflasyonun yüzde 100’leri geçtiği, yedi buçuk milyon insanın 4250 lira alacak şekilde asgari ücretle çalıştığı, 3 buçuk milyon emeklinin 3500 liranın altında maaş aldığı ortadadır” sözlerini kullanan Gelecek Partili Ekici, şöyle devam etti:

“Böyle bir ortamda aldıkları maaşlarının dışında 3000 ile 6000 TL huzur hakkı adı altında ücret almaları kamuoyu vicdanını yaralamaktadır. Bizim bu olaya bakış açımız da hem hukuki açıdan meşruluğunun değerlendirilmesi hem de bu paranın dini açıdan da helal olmamasıdır.”

İşte o tutanaklar:

(Belediye Sağlık Hastanesi A. Ş. Toplantı Tutanağı)

(Konya Şehir Hizmetleri A. Ş. Toplantı Tutanağı)

(Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri San. Tic. A. Ş. Toplantı Tutanağı)

(Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. Toplantı Tutanağı)

(Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A. Ş. Toplantı Tutanağı)

(Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. Toplantı Tutanağı)

(Konya Halk Ekmek, Sanayi ve Ticaret A. Ş. Toplantı Tutanağı)