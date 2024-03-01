Barış Pehlivan
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Kütahyalı, ÇYDD’ye para kazandıracak mı?

01 Mart 2024 Cuma

Okumuşsunuzdur: RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’nin seçim yayınlarına ilişkin üst kurula şikâyet dilekçesi sundu. Zira gözle görülen açık bir gerçek vardı: TRT, iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yapıyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “TRT’yi cenazeme istemiyorum, dirimde olmayanın ölümde de gözü olmasın” dedi.

Bunun üzerine düşünürken RTÜK’ü de ilgilendiren bir başka dava aklıma geldi.

2023’ün ilk günleriydi.

“Derin Futbol” adlı programın yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı’nın yayında sarf ettiği küfürler nedeniyle, Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 oranında para cezası verilmişti. Bu idari para cezası üzerine Kütahyalı yine aynı ekranda RTÜK üyesi İlhan Taşcı’yı kastederek şöyle demişti:

“RTÜK’ün dilekçe veren adamı da ‘Bu ülkeye özgürlük getireceğiz, bu ülkede ifade özgürlüğü yok, diktatörlük var’ diyen adam. Bunlar manyak. Bunlar faşist.”

Daha da ilginci... Aynı yayının içerisinde, sunucu Ertem Şener idari para cezası verilmesinin nedenini tartışırken Kütahyalı’nın zamanında “askeri vesayet ile mücadele etmesine” bağlıyordu.

Bunun üzerine İlhan Taşcı, programın yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’ya dava açtı. Taşcı, kişilik haklarına yönelik sarf edilen bu sözlerden dolayı 20 bin liralık manevi tazminat istiyordu.

Çarpıcı olan ise Taşcı’nın mahkemeye sunduğu dilekçesindeki bitiş paragrafıydı:

“Manevi zarar sonucu elde edilecek tazminat yine davalının kirli bir dil kullanımı ile zarar verdiği, toplumda itibarsızlaştırmaya çalıştığı, hukuksuzluğu ispatlanmış kumpas davası mağdurları ve yakınlarının oluşturduğu, KUMPASDER ile yine davalının daha önce seviyesizce hedef aldığı Türkan Saylan’ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanacak.”

şte bu davanın duruşması geçen hafta gerçekleşti. Dava dosyasına Rasim Ozan Kütahyalı’nın beyanına göre hazırlanan ekonomik durum araştırması da girdi.

Buna göre...

Kütahyalı polise verdiği bilgide, kira geliriyle birlikte aylık 27 bin 500 lira kazandığını belirtiyordu. Lakin Volkswagen, Land Rover, Jaguar ve Mercedes markalarında dört ayrı arabası da yine tutanaklara geçmişti. Belgenin altında “Kesin olmayıp, teyide muhtaç bilgilerdir” notu da vardı.

Bu davanın sonucu ne olur, merak ediyorum.

Zira FETÖ’nün kapatılan gazetesi Taraf’ın eski yazarı Kütahyalı eğer cezalandırılırsa, yıllarca yalanlarıyla hedef aldığı insanların yaşattığı KUMPASDER’e ve ÇYDD’ye istemeden de olsa ilk kez bir yararı dokunacak.



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