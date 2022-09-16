AKP'li Mahir Ünal: Gençler Avrupa'ya gitmek istiyormuş gibi algı oluşturuluyor

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar..." dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 09:20
AKP'li Mahir Ünal: Gençler Avrupa'ya gitmek istiyormuş gibi algı oluşturuluyor
Abone Ol google-news

AKP'li Mahir Ünal, yerel Aksu TV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Mahir Ünal, Türkiye'de sosyal medya fenomenlerinin İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda ve Amerika gibi ülkelere gönderildiğini, bu ülkelerde her şeyin ne kadar güzel olduğunun anlattırıldığını, "Türkiye bir mühendis kaybetti", "Almanya şunu kazandı" gibi ifadeler kullandırıldığını söyledi.

Ünal, "Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

6'LI MASAYI HEDEF ALDI

Altılı masa ile ilgili de bir değerlendirme yapan Ünal, söz konusu liderlerin birbirleriyle iletişimde sorun yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dönüp bu 6+1 diyorlar, 6+2 diyorlar, dolapta bekleyenler diyorlar bir sürü bir şey diyorlar. Şimdi Allah aşkına bunlar kendi aralarında ilişkilerini bile yönetemiyorlar bakın altını çizerek söylüyorum o masada oturanlar kendi aralarındaki ilişkilerini bile yönetemezken bu ülkeyi nasıl yönetecekler. Kendi aralarındaki ilişkiyi yönetemeyenler kalkmışlar bu ülkeyi yönetecekler, bu ülkenin sorunlarını çözeceklermiş."


Mahir Ünal genç yurt dışı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler