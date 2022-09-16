AKP'li Mahir Ünal: Gençler Avrupa'ya gitmek istiyormuş gibi algı oluşturuluyor
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar..." dedi.
AKP'li Mahir Ünal, yerel Aksu TV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Mahir Ünal, Türkiye'de sosyal medya fenomenlerinin İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda ve Amerika gibi ülkelere gönderildiğini, bu ülkelerde her şeyin ne kadar güzel olduğunun anlattırıldığını, "Türkiye bir mühendis kaybetti", "Almanya şunu kazandı" gibi ifadeler kullandırıldığını söyledi.
Ünal, "Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.
6'LI MASAYI HEDEF ALDI
Altılı masa ile ilgili de bir değerlendirme yapan Ünal, söz konusu liderlerin birbirleriyle iletişimde sorun yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Dönüp bu 6+1 diyorlar, 6+2 diyorlar, dolapta bekleyenler diyorlar bir sürü bir şey diyorlar. Şimdi Allah aşkına bunlar kendi aralarında ilişkilerini bile yönetemiyorlar bakın altını çizerek söylüyorum o masada oturanlar kendi aralarındaki ilişkilerini bile yönetemezken bu ülkeyi nasıl yönetecekler. Kendi aralarındaki ilişkiyi yönetemeyenler kalkmışlar bu ülkeyi yönetecekler, bu ülkenin sorunlarını çözeceklermiş."
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