AKP'li Mahir Ünal'ın Cumhuriyeti hedef alan ifadelerinin ardından CHP'li Yıldırım Kaya'dan sert tepki

25 Ekim 2022 Salı, 14:01

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal geçen cuma günü Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuştu.

Ünal Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan konuşmasında "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhuriyeti hedef alan sözlerini yurttaşlara sordu. Sosyolog ve felsefe öğretmeni olan bir yurttaş AKP'li Ünal'ın ifadelerine ilişkin "Kesinle ona katılmıyorum" dedi.

CHP'li Kaya ise AKP'li Ünal'a seslenerek, "Sorun hangi dili konuştuğumuzda değil, Türkçe'yi geliştirirsek sorunu aşarız. Dünya diliyle ve bilimiyle buluşmak bizim elimizde. 20 yıllık iktidarınızda bunu yapmadınız. Gelin bu öğretmenlerin atamasını gerçekleştirelim. Aydınlık yarınlara buradan ulaşalım" dedi.

"KELİME HAZNESİ 500'Ü GEÇMEYEN..."

CHP'li Kaya şöyle devam etti:

"AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal 'Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir...Türkçeyle düşünce üretemeyiz' diyerek eğitim devrimlerine saldırmıştır. Mahir Ünal 'Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor' diyenlerin sevdiği insan tipidir. Kelime haznesi 500'ü geçmeyen Mahir Ünal tabii ki düşünce üretemez. Bunda Türkçenin suçu yok!

Mahir Ünal'ın açıklamalarının, AKP'nin 'Milli Eğitim' politikalarından bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu anlayış, 'Türkçe öldü' diyen bir isimi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı yapmıştır. Türkçe saldırı altındadır. Eğitim ve kültür devrimleri hedeftedir!"

BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Cumhur İttifakı ortapğı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında isim vermeden AKP'li Ünal'a sert tepki gösterdi.

Bahçeli, AKP'li Ünal'a yönelik "Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" ifadelerini kullandı.