AKP'li Meclis Üyesi Erdem Baki istifa etti: 'Muhalefete yönelik baskının dozu artıyor'
AKP'li Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik dozu gittikçe artan baskıyı gerekçe gösterip istifa etti.
Üsküdar Belediyesi’nin AKP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Meclis üyesi Baki, istifa gerekçesini ise "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum” şeklinde açıkladı.
Üsküdar Belediyesi mayıs ayı 1. Oturumu Belediye Meclis Salonu’nda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Oturumda Ekrem Baki gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. Baki konuşmasında şunları söyledi:
"MUHALEFETE KARŞI YÜRÜTÜLEN AĞIR BASKILAR...”
“Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk,gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum.”
AKP meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki’yi tebrik etti.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da “Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.
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