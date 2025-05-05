AKP'li Ömer Çelik'ten silah bırakmak için tarih: 'Günler içinde...'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirdikleri yeni sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını günler içinde bekliyoruz" dedi.

AKP'li Ömer Çelik'ten silah bırakmak için tarih: 'Günler içinde...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"PKK'nin feshi dönüm noktası olacak" diyen Ömer Çelik, "İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını günler içinde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ELEŞTİRMEYECEĞİM"

CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin ise Çelik, "Demokrasiye yapılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, soru yanıt bölümünde bir soru üzerine, "Bugün CHP'yi hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim. CHP'li arkadaşlara cevap vermeyeceğim. Dün yapılan saldırının hemen üstüne CHP'yi eleştirmek istemiyorum, tek mesajımız CHP ile ilgili öne çıksın, sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.


Etiketler: #açıklama #Ömer Çelik #akp sözcüsü

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