AKP'nin yönettiği Altındağ’da işçiler direnmeye devam ediyor: ‘Bakan Işıkhan Başkan Tiryaki’yi ziyaret edeceğine raporları göndersin’

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:52

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:52

Ankara’da Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, işçilerle imzalanan ek protokolü yok saydı, yan haklarını kıstı ve işçilere düşük ücret teklif etti. Belediye, iktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca işçiler hakkını aramaya başladı. Tiryaki, işçilerin eylemlerinin ardından işçileri sendikadan istifaya zorladı. İstifa etmek istemeyen işçilerin önce maaşlarını düşük yatıran Tiryaki, sonrasında ramazan ayında sendikalı 46 işçiyi kovdu.

Haklarına sahip çıkmaya çalışan ve iş arkadaşlarının işten atılmasına karşı çıkan çalışanlar, belediye binasının yanındaki parka direniş çadırı kurdu. Belediye meclis toplantısında önce işçilerin kurduğu çadırla “Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” diyerek dalga geçen Tiryaki, 11 Nisan’da işçilerin çadırına saldırdı. Direklerinde Türk bayrağı sarılı olan çadırı başkan yardımcılarıyla birlikte tekmeleyerek yıkan Başkan Tiryaki, Sendika Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’ye de yumruk attı.

BAKAN IŞIKHAN’A TEPKİ: ‘ÖNCE RAPORU GÖNDERİN’

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, dün belediye işçilerinin çadırını ziyaret ederek direnişe destek verdi. Burada basın açıklaması yapan Arslan, sendikalarının belediyede 25 yıldır yetkili olduğunu, geçmiş dönemlerde de sorunlar yaşandığını belirtti. Arslan, AKP’li Tiryaki yönetimine yönelik “Kendilerini kral, işçileri maraba gören bir anlayışla yola çıktılar. Sadece aşları için mücadele eden ve burada sessizce kendisini ifade etmeye çalışan arkadaşlarımıza saldırdılar. Şuurlarını kaybetmişler. Türk bayrağının üzerinde tepiniyorlar. Hiçbir fiili mücadelemiz yokken emekçilerimize, mazlum insanlara saldırıyorlar.

Burası hukuk devleti. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz” dedi. Yönetimin sendikaları düşman görerek sendikalı işçilerle mücadele ettiğini söyleyen Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı da eleştirdi. Işıkhan’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Tiryaki ile yan yana pozlarına tepki gösteren Arslan, “Biz devletimizden sosyal devletin sorumluluklarını yerine getirmesini beklerken, sayın bakanımız Vedat Işıkhan, bu haksızlıkları yapanların yanında görüldü. Müfettişler gelip inceleme yaptı, hâla rapor bekliyoruz. Sayın bakan önce bunları gönderin. Çalışanların ne istediğini bilin” ifadelerini kullandı.

‘5 TANE İŞÇİ BİR ARAYA GELSE İŞTEN ATILIYOR’

İşten atılan çalışanlardan biri olan Ercüment Elmas, direnişe ilişkin görüşlerini Cumhuriyet’le paylaştı. Elmas, “Başkan Tiryaki’nin istediği şu,; 22 no’lu kodla işçileri çıkartıp tazminatı 1 yıl sonra vermek, işsizlik maaşı aldırmamak istiyor. İçeriyi bir nevi bastırmak, pasifize etmek için yapıyor. İşçilerin ‘beni de 22 kodla atarsa aynı rezilliği ben de maruz kalırım’ demesini bekliyor. İçerideki işçiyi bununla korkutarak ‘zam istemeyin, sosyal haklarınızı istemeyin’ diyorlar. 5 tane işçi bir araya gelse işten atılıyor” diye konuştu.

TİRYAKİ’NİN KOVDUĞU İŞÇİLERİN SAYISI ARTIYOR

Ankara Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, greve katılan işçilerden 3’ünün daha görevine son verdi. 24 Nisan’da işçileri kovan Tiryaki’nin kovmuş olduğu işçi sayısı 49’a yükseldi.