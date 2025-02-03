AKP'li Mehmet Metiner'den Ahmet Zeki Üçok hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 03.02.2025 - 14:30

Güncelleme: 03.02.2025 - 14:35

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Mehmet Metiner, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un kendisi hakkında bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların ardından suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

'ATATÜRK DÜŞMANLIĞI...'

Metiner, suç duyurusunda bulunduğuna dair gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Metiner suç unsuru olarak ise Ahmet Zeki Üçok'un televizyon kanalında kendisine yönelik olarak kullandığı 'Atatürk düşmanlığını öne çıkaran' ifadesini gerekçe gösterdi.

ÜÇOK HAKKINDA DAVA AÇILMASINI TALEP ETTİ

Metiner, yaptığı suç duyurusunda 'İftira, Hakaret, Halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçlarının işlendiğini öne sürerek şüpheli Üçok hakkında dava açılmasını talep etti.

Metiner ayrıca, kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla ilgili paylaşımlara da erişim engeli getirilmesini istedi.