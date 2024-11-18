AKP'li Metiner ve Miroğlu'ndan partilerine 'çözüm' uyarısı: 'Siyasetimiz için intihar olur'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:28

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:03

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ile AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ve beraberindeki yaşanan 'çözüm' tartışmalara ilişkin partilerini uyardı.

Metiner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Neo-ittihatçı bir zihnin AK Parti’ye ve cumhur ittifakına giydirmeye çalıştığı o Batı’dan apartılmış ideolojik-sosyolojik gömleği elimizin tersiyle itmemiz şart. Bugünkü sorunlarımızın temelinde o zihin var zaten. Çözüm için aynı zihni esas almak; siyasetimiz için intihar, birliğimiz ve bekamız için de yeni bir yıkım olur" ifadelerini kullandı.

"BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR"

Orhan Miroğlu ise Mehmet Metiner'in paylaşımını alıntılayarak "darbe" uyarısı yaptı.

Miroğlu'nun paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Davul AK Partinin omuzlarında, ve tokmağa doğru vurulmazsa, hesap edilemeyen bir zamanda, askeri darbelerin dahi ‘çare’ haline geleceği bir Türkiye’yle karşı karşıya kalınması hiç sürpriz olmaz!"Bir 12 Eylül belgeseli yapıyorum ve işim gereği arşivlere epey zaman harcıyorum.

Kenan Evren’in “siyasetçilerin görevlerini yapmadıklarına ve demokrasiyi raydan çıkardıklarına” dair sıraladığı darbe gerekçelerini ihtiva eden çeşitli konuşmalarını dinledikçe, ‘ yine mi ‘ demekten kendimi alamıyorum doğrusu!

Siyasiler görevlerini yapmalı ve demokrasi treninin raydan çıkmaması için sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.

Demokrasi ve sivil siyasetin raydan çıkmasının bedeli TBMM’yi bir iki yıllığına kapatmakla ödenmez bu defa, bedeli, bu defa bölünme dahil çok ama çok ağır olur!"