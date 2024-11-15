Mehmet Metiner'den Mehmet Uçum'u eleştiren Şamil Tayyar'a: 'Niyetimiz üzüm yemek olsun...'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.11.2024 - 23:59

AKP'liler arasında başlayan 'Mehmet Uçum'un sözleri' tartışması devam ediyor. Uçum sessizliğini korurken Tayyar'a bir tepki de Mehmet Metiner'den geldi.

Metiner, "Niyetim Uçum’u savunmak veya onu suçlayanları eleştirmek değildir" ifadelerine de yer vererek sosyal medya hesabından 'Mehmet Uçum ne söyledi de bu tepki?' başlıklı, şu açıklamayı yaptı:

"Evvela şunu belirteyim: Kanlı sorunun çözümüne katkı sunan her söz kıymetlidir. O söz kimden gelirse gelsin. Bir sözü bağlamından kopartıp polemik konusu yapmak doğru değildir. O sözü söyleyenin niyetinden veya amacından bağımsız yorumların konusu yapmak da son derece yanlıştır.

Mehmet Uçum’u izleyemedim. Ama Sayın Bahçeli’nin başlattığı sürece dair basına yansıyan destekleyici sözleri olumludur. O sözlere baktığımızda asıl niyet ve amaç kendiliğinden anlaşılır.

Sözü başka bir yere çekmek isteyenler veya kelime oyunu üzerinden kendi niyetine uygun gündemler oluşturmak isteyenler her sözden maraza çıkartabilirler. Buna gerek yok. Bu yöntem sahibine evvela zarar verir.

Uçum’un terör sorunu çözüldükten sonra gerisini Türk milleti tolere edilir, aslolan terörsüz bir Türkiye’nin inşasına odaklanmaktır anlayışı eksenine oturan sözlerini “Öcalan’la kahvaltı”ya indirgeyip önemsizleştirmeye çalışmak kimseye bir fayda sağlamaz. Tıpkı Sn. Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Mecliste konuşsun” sözündeki muradı anlamadan verip veriştirmek gibi Uçum’u verdiği örnek üzerinden dövmeye kalkışmak hakkaniyetle bağdaşmaz.

O söze katılmadığınızı beyan etmeniz hatta o söze tepki koymanız anlaşılabilir ama Uçum’u niyetinden ve muradından bağımsız suçlamaların muhatabı kılmak hakikaten sorunlu bir yaklaşım olur. Hakkaniyetle bağdaşmaz.

Uçum’un PKK’nın elindeki silahları bırakıp bir siyasi harekete dönüşmesi gerektiğini vurgulayan sözleri içinde geçen “Kürt” tanımı üzerinden suçlamaya kalkışmak da haksızlıktır.

İrticalen yapılan bir konuşmada “Kürt siyasi hareketi” tabirinin aslında terör yerine Kürtlük adına sadece siyasette karar kılmanın gerekliliğine vurgu yapan bir ifade olduğu apaçıktır.

Kuşkusuz ben de PKK veya DEM için “Kürt siyasi hareketi” denilmesini yanlış ve tehlikeli bulanlardanım. Ama Uçum’un buradaki kasdının Kürtlük iddiasındaki bir örgütün terörden kendisini arındırarak tamamen siyasal alana kendini çekmesiyle alakalı olduğunu anlamak için önyargısız olmak yeterli.

Niyetim Uçum’u savunmak veya onu suçlayanları eleştirmek değildir. Bu sürece katkı sunacak herkesin niyetinden bağımsız okutmalara kurban edilmemesi bence çok önemlidir. O yüzden her birimiz evvela anlamaya odaklanmalıyız.

Son söz: Uçum’u eleştirenlere yönelik dile de herkesin özen göstermesi gerektiğini hatırlatırım. Niyetimiz üzüm yemek olsun bağcı dövmek değil. Aynı mahallenin insanlarının ve yol arkadaşlığı yapanların dili özenli ve anlayışlı olmalıdır."

MEHMET UÇUM NE SÖYLEDİ DE BU TEPKİ?



Evvela şunu belirteyim:



Kanlı sorunun çözümüne katkı sunan her söz kıymetlidir. O söz kimden gelirse gelsin.



Bir sözü bağlamından kopartıp polemik konusu yapmak doğru değildir.



O sözü söyleyenin niyetinden veya amacından bağımsız yorumların… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 15, 2024

NE OLMUŞTU?

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'un katıldığı TV programında kullandığı, "PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor" ifadelerine sert tepki göstermişti. Konu hakkında AKP'li yetkililerin açıklama yapmasını istemiş ve sessiz kalınırsa Cumhur İttifakı'na ağır siyasi fatura yükleneceğini savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan da Tayyar'ın paylaşımını alıntılayarak, şöyle demişti:

"Mehmet Uçum'un ne dediğini, sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. “Müslüman ekmeğini yiyip, gavur kılıcını kuşanmak" diye tabir eder eskiler.

Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun, bir yanda sen bir yanda Türköne. Herkes belli de siz kimsiniz!"

İkisi arasında sosyal medya üzerinden tartışma başlamıştı.