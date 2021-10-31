AKP'li Mehmet Özhaseki'den asgari ücret itirafı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücretin yetersizliğiyle ilgili çarpıcı bir örneği anlatıp "Ciddi bir artış olacağını zannediyorum" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.
Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Erken seçim yok. Seçime gitmenin bir sebebi olmalı. Bütün dünya pandemi döneminde binbir türlü sıkıntıya girmişken, Türkiye'de piyasa bu anlamda hareketli, daha iyiye giden işler var. Meclis'te çoğunluğu olan bir ittifak var, daha da güzel işler var" dedi.
"DEMEK Kİ SAĞLAMIYOR"
Asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:
"Basit bir örnek: Kayseri Organize Sanayi Başkanı'nın geçenlerde bir ifadesi vardı. 'Eğer asgari ücretten işe başlayacak birisi varsa ileride de maaşları artacaktır. 5 bin kişiye 10 bin kişiye iş var. Kapı açık. Sadece eli tornavida tutsun yeter' diyor. Demek ki asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor. O zaman biraz artış gerekiyor. Ciddi bir artış olacağını zannediyorum."
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