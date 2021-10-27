Diyanet'in seccade fiyatı asgari ücreti solladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde, seccadeler tesbihler, sürahiler satışına başladı. Fiyatların pahalılığı ise sosyal medyada gündem oldu.
Diyanet İşleri, dev bütçesi ve lüks tanıtım toplantılarıyla dikkat çekerken internet sitesinde satışa başlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fiyatların pahalılığı dikkat çekerken Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla satışa sunulan seccadeler 3 bin 500 TL'ye satışa çıktığı görülüyor.
ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI
Seccadenin fiyatının asgari ücretten fazla olması dikkat çekti. Seccadeler için “Madalyonlu Uşak halıları, 16. yy içerisinde üretilmiştir. Uşak halılarındaki çok çeşitli zengin madalyon tipleri Türk ustaların hâkimiyet gücünü belli eder. Seccadeler ya da diğer ismiyle mihraplı halılar, kutsal mekan anlamıyla yüklüdür” ifadeleri yer aldı.
Diyanet aynı zamanda, 2 bin 100 liraya kehribar tesbih, 2 bin 400 liraya Çeşm-i Bülbül ibrik ve sürahi ile bardak da satıyor.
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