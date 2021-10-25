İktidar medyasında 'asgari ücret' iddiası

25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:11

Giderek derinleşen hayat pahalılığı karşısında açlık sınırının da gerisine düşen 2 bin 825 liralık asgari ücretin yeni yılda ne kadar zamlanacağı merak konusuyken iktidarın yayın organı A Haber'de ilginç bir haber yayınlandı.

A Haber'in ilgili haberinde asgari ücrete "son 45 yılın en iyi ve yüksek zammın beklendiği" ifade edildi.

Haberde şöyle denildi:

"Geçtiğimiz yıl yüzde 21'lik artışla asgari ücret 2825 liraya yükselmişti. Bu yıl rakamın daha yüksek olması bekleniyor. Öyle ki zam oranının son 45 yılın en iyi ve yüksek seviyede olması gündemde. Aralık ayında yapılacak toplantıda bu raklam netleşecek."

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının 3 bin 49, yoksulluk sınırının ise 9 bin 931 lira olduğunu açıklarken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret belirleme görüşmeleri ile ilgili, “45 yıldır asgari ücret belirleniyor, bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" demişti.











