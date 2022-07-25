CHP'li vekil Ankapark için uyardı: Sakın denemesinler!

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:18

801 milyon dolarlık bütçe harcanarak 21 Mart 2019’da açılan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, 3 yıllık hukuki sürecin ardından da 18 Temmuz itibariyle belediyeye devredilen Ankapark, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Binlerce dönümlük talan edilmiş alanı CHP Ankara Milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşçıer de gezdi. Alanda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Emir, şunları söyledi:

“Ankapark bakımsız bir halde, virane bir halde, adeta bir hurda yığınına dönüşmüş durumda. Halkımızın vergilerinden 801 milyon doları burada bu hurdalığa gömdüler. Arkamıza baktığımızda, Atatürk’ün mirasının çiğnendiğini görüyoruz. Çünkü, Atatürk Orman Çiftliği arazisi, Atatürk’ün Ankaralılara ve tüm Türkiye’ye mirasıydı. Ama Atatürk’ün mirası çiğnendi."

"BAKANLIK HAREKETE GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYOR, SAKIN DENEMESİNLER!"

Bakan Murat Kurum'a da seslenen Emir, "Melih Gökçek’in açıklamalarına baktığımızda, son gelinen sürece baktığımızda bir şeyi görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu Ankapark’a el koymaya çalışıyor olabilir. Bunun hazırlıklarını yürüttüklerine dönük belirtiler var. Buradan sesleniyoruz: Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Burası Ankaralılarındır ve buranın ne olacağına Ankaralılar karar verecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki ihmali, buradaki israfı, buradaki katliamı görmedi, seyretti. Ve şimdi burayı Ankaralıların elinden almak üzere harekete geçmeyi düşünüyor. Ama uyarıyoruz sakın denemesinler" ifadelerini kullandı.

"BU HURDA YIĞININI SIRF OY ALMAK İÇİN AÇMIŞLARDI"

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer ise açıklamasında, "Sırf birisinin, o dönemin belediye başkanının yaşayamadığı çocukluğunu yaşasın diye Ankaralıların milyonlarca lirası çöp yığını haline getirildiği gibi burada bir doğa katliamı da yapılmış durumda. Mansur Bey’in açıklamasında olduğu gibi burası coğrafi olarak da böyle bir projenin yapılmaması gereken bir yer. Çünkü ‘taşkın alanı’ olarak, Bakanlığın bizzat raporu ile ifade edilen bir yer. İkinci olarak da Ankaralıların parasının nasıl hiç edildiği ve buraya yolsuzluğun resmi nasıl yapılır derseniz, bir şehrin parası nasıl yok edilir derseniz tüm Ankaralıların gelip burayı gezmesi ve vergileri ile ödedikleri paranın nasıl çarçur edildiğini görmesini isterim. 31 Mart seçimlerinde, bu hurda yığınını sırf seçim öncesi oy alabilmek için açmaya çalışmışlardı. O dönem Çinli bir firma bu haliyle bu makinaların çalışmasının ölüm tehlikesi yaratacağını ifade etmişti. Yani burayı yapanlar Ankaralının parasını yok saydığı gibi hayatını da oy uğruna yok saymayı göze almışlardı" dedi.