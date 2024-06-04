AKP’li Menemen Belediyesi’nin verdiği işlerin tutarı yüzde 9 bin 400 arttı: İhalede rekora koşuyor

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Seçimden sonra ilk icraatı 400’e yakın işçiyi işten çıkarmak olan AKP’li Menemen Belediyesi’nin yaptığı harcamalar dudak uçuklattı. Belediye 2023 yılında 3,5 milyar liralık ihaleye imza atarken ihale tutarında 1 yılda yüzde 9 bin 434 liralık artış gerçekleşti. İhalelerde gerçekleşen orantısız tabloyla ilgili CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt “Seçim sürecinde belediye bütçesinin altı oyuldu, kaldırılamayacak borç yükünün altına girildi. Şimdi fatura işçiye ödetilmek isteniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Pehlivan, Menemen’de 2019 yerel seçimlerini kazanan CHP’li başkanın görevden alınmasıyla başkanlık koltuğuna oturdu. 2020 yılından beri başkanlık görevini yürüten Pehlivan son yerel seçimlerde AKP’nin adayı oldu. Seçim öncesi yaptığı park ve peyzaj çalışmalarıyla da dikkat çeken Pehlivan, kampanya sürecinde “SGK borcu olmayan belediye” sloganını da sık sık kullandı. Seçim zaferinin ardından yeni başkanlık dönemine başlayan Pehlivan’ın ilk icraatı işçilere yönelik oldu.

‘BİR YUVADA HERKES İŞSİZ KALDI’

Seçimin ardından Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası’nda örgütlü işçilerin büyük çoğunluğu Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na geçirildi. İşten çıkarılanların yüzde 80’i Hizmet-İş Sendikası üyesi. Sendika değişikliğinin ardından ise 400’e yakın işçi işten çıkarıldı. CHP Menemen Belediye Başkan Adayı ve Eski Belediye Meclis Üyesi Deniz Karakurt “İşçiler zorla Hak-İş Sendikası’na geçirildi. Ardından da işten çıkarmalar başladı. İşten çıkarmalarda ise büyük bir orantısızlık var. Mesela 4 ay önce işe alınan görevine devam ederken emekli olmasına az bir süre kalan işçi işten atıldı. Belediye bünyesinde çalışırken işten çıkarılan evli çiftler de var mesela. Bir yuvada aynı anda hem erkeğin hem kadının işsiz kaldığı durumlar açığa çıktı” ifadelerini kullandı.

PARALAR İNŞAAT VE YOLA

Aydın Pehlivan, seçim öncesi yaptığı harcamalarla da dikkat çekti. 2022 yılında 36 milyon 387 bin liralık ihaleye imza atan Menemen Belediyesi’nde bu tutar 2023 yılına gelindiğinde 3 milyar 469 milyon liraya çıktı. Sadece 1 yılda yaşanan artış yüzde 9 bin 434 oranında gerçekleşti. Bu yıl ise şimdiye kadar 168 milyon liralık anlaşmaya imza atıldı. İhalelerin önemli kısmını inşaat ve yok yapım işleri oluşturdu. CHP İlçe Başkanı Hüseyin Özbey konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Seçimden önce bol bol işçi aldı. İlk iş günü 1 Nisan olan işçiler var. Herkese söz verdi, işe alım yaptı şimdi işten çıkarma yapıyor. 15 yıllık işçiyi işten çıkarıyor. Seçim önce de çok harcama yaptı. Borç yükünün altına girdi. SGK borcumuz yok diye kampanya yapmıştı ama SGK borcu da var.”