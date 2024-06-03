Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına siyasi partilerden tepki yağdı: 'Karar 5 Haziran'daki davayı etkilemeyi amaçlıyor'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:34

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:57

Hakkari Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası kayyum atama kararı tepki çekti. Siyasi partiler, kararın hukuksuz olduğunu belirterek sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Akış’ın devam eden bir davası vardır. 5 Haziran 2024 tarihinde dava görülecekti. İş bu karar, mahkeme heyetini, yargılamayı etkileme amacı taşımaktadır" dedi.

Tanal, karara tepkisini "Sormazlar mı Mehmet Sıddık Akış’ın seçime katılma engeli yoktu. YSK onaması ile aday oldu. O günden bugüne ne değişti?" ifadeleriyle devam ettirdi.

Kararın ardından siyasi partiler ve isimler sosyal medya hesapları üzerinden şu açıklamaları yaptı:

DEM PARTİ İSTANBUL:

Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz.



Halkımızı ve tüm demokrasi güçlerini bu darbeye karşı çıkmak için dayanışmaya çağırıyoruz.#KayyımaGeçitYok



Basın Açıklaması… pic.twitter.com/SH2yO4VJCH — DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) June 3, 2024

"Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz.

Halkımızı ve tüm demokrasi güçlerini bu darbeye karşı çıkmak için dayanışmaya çağırıyoruz."

EMEK PARTİSİ:

"Tek adam iktidarı, sandıkta kaybettiği kentlerde, sahip olduğu devlet imkanlarını hukuksuzca kullanarak irade gaspı yoluna gitme tutumunu Van’da hayata geçirmeye başaramayınca, bu kez Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atama yoluna gitti. Önce tek başına iktidar olma gücünü, ardından da birinci parti konumunu yitiren tek adam tek partinin kayyım kararı sadece Hakkâri halkının değil, tüm Türkiye halklarının iradesine yönelik bir saldırıdır. ‘Normalleşme’, ‘Yumuşama’ adı altındaki politikalardan Hakkâri halkının, Kürt halkının payına düşen, hukuksuzluk, polis kuşatması ve irade gaspıdır. Kendi iktidarını pekiştirmek için birçok kez değiştirdiği Anayasayı kendisi ihlal eden iktidar, tüm bunlara rağmen ‘yeni anayasa’ için destek isteyebilecek kadar da aymazdır. Darbecilerle yarışan uygulamalara imza atan AKP iktidarının Hakkâri’de atadığı kayyum halklar nezdinde hükümsüzdür."

SOL PARTİ:

"Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kabul edilemez. Kürt halkının seçme seçilme hakkını dahi yok sayan bu girişim karşısında dayanışma içinde mücadele edeceğiz."

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kabul edilemez.



Kürt halkının seçme seçilme hakkını dahi yok sayan bu girişim karşısında dayanışma içinde mücadele edeceğiz. — SOL Parti (@solpartibilgi) June 3, 2024

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ:

"Van'ı savunduk, Hakkari'yi de savunacağız! Bu sabah gözaltına alınan DEM Parti Hakkari Belediye Eşbaşkan’ı Mehmet Sıddık Akış’ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atandı. AKP-MHP faşist ittifakının Kürt halkının iradesine yönelik saldırılarına karşı Kürt halkının yanındayız."

Van'ı savunduk, Hakkari'yi de savunacağız!

Bu sabah gözaltına alınan DEM Parti Hakkari Belediye Eşbaşkan’ı Mehmet Sıddık Akış’ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atandı. AKP-MHP faşist ittifakının Kürt halkının iradesine yönelik saldırılarına karşı Kürt halkının… pic.twitter.com/sUfpT05S1P — Toplumsal Özgürlük Partisi (@toplumsalozgur) June 3, 2024

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ:

"31 Mart’ta DEM Parti’den seçilen Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atandı. Her fırsatta hukuku katleden ve halk iradesini gasbeden AKP iktidarıyla mücadeleyi yükselteceğiz. Kayyum zihniyetinin karşısındayız. DEM Parti ile dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz."

31 Mart’ta DEM Parti’den seçilen Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atandı.



Her fırsatta hukuku katleden ve halk iradesini gasbeden AKP iktidarıyla mücadeleyi yükselteceğiz. Kayyum zihniyetinin… — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 3, 2024

CHP'Lİ TANAL:

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınması, akabinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanması kararı, hukuki nitelikten uzak, tamamen siyasi bir karardır.



Unutmayalım ki, masumiyet karinesinin vurgulandığı… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 3, 2024

"Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınması, akabinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanması kararı, hukuki nitelikten uzak, tamamen siyasi bir karardır. Unutmayalım ki, masumiyet karinesinin vurgulandığı Anayasanın 38. maddesinde, 'Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz' hükmü yer almaktadır. Ortada herhangi bir mahkûmiyet kararı yoktur. Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Akış’ın devam eden bir davası vardır. 5 Haziran 2024 tarihinde dava görülecekti. İş bu karar, mahkeme heyetini, yargılamayı etkileme amacı taşımaktadır. Söz konusu hamleyle, mahkeme kararı öncesi yargılamayı etkileme hedeflenmektedir. Belediye Başkan Adayı’nın “seçilmesinde engel yoktur” diyorsunuz. Seçim sonucunda Belediye Başkanlığı koltuğuna oturuluyor. Sonra kalkıp, yargılama konusu yapılan geçmişteki olayları sıralayarak, görevden alınma kararı alıyorsunuz. Bu hukuksuzluktur, siyasi hamledir. Yargılama daha bitmedi. Ortada bir mahkumiyet kararı da yok. Maksat belli: Kayyum düzenini kaldığı yerden devam ettirmek… Sormazlar mı Mehmet Sıddık Akış’ın seçime katılma engeli yoktu. YSK onaması ile aday oldu. O günden bugüne ne değişti?"

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN:

“Halkımız başta olmak üzere tüm demokratik, devrimci, barış yanlısı çevreleri bu irade gaspına karşı Hakkari halkının yanında olmaya ve demokratik tepkisini göstermeye çağırıyoruz” diyen Bakırhan’ın şu ifadelere yer verdi: “Halk iradesini hiçe sayan AKP-MHP, emrindeki yargı ve polis eliyle halkın meşru ve demokratik temsilcilerine karşı gözaltı hukuksuzluğuna başvurdu. Hakkari Belediye Eş Başkanımızın gözaltına alınması karanlık ve kirli bir hukuksuzluktur. Bu darbeci, kayyımcı ve yeminli Kürt düşmanı anlayışı ret ediyoruz. İrademizi asla kimseye yedirmeyiz. Yeter artık diyoruz. Türkiye’nin demokratik geleceğine halel getirecek hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Halkımız başta olmak üzere tüm demokratik, devrimci, barış yanlısı çevreleri bu irade gaspına karşı Hakkari halkının yanında olmaya ve demokratik tepkisini göstermeye çağırıyoruz.”

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TÜLAY HATİMOĞULLARI:

“Sandıkta halkın iradesine yenilen iktidar, yine irade gaspı peşinde. Polis zoruyla belediyemizi gasp etmeye kalkan, Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış’ı gözaltına alan bu kayyımcı anlayışa asla boyun eğmeyeceğiz. Bu saldırı sadece Hakkâri halkının iradesine yönelik değil, tüm Türkiye halklarının iradesine yönelik bir saldırıdır. Demokrasiden yana olan herkesi, kayyımcı anlayışa karşı tavır almaya çağırıyoruz”