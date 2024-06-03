Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:13

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:13

İçişleri Bakanlığı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. Peki, Hakkari Belediyesi Belediye Başkan Vekili Ali Çelik kimdir?

ALİ ÇELİK KİMDİR?

1976 yılında Uşak’ta doğan Ali Çelik, ilköğrenimini Uşak’ta ortaöğrenimini ise Kütahya’da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra’da dil eğitimi alan ÇELİK; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak görev yaptı.10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari Valiliği görevine 20.08.2023 tarihinde başladı.

ALİ ÇELİK'İN ÖZEL YAŞAMI

Ali Çelik evli ve iki çocuk babasıdır.