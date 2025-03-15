AKP'li Mesut Özil Almanya'da iftara katıldı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdim'

AKP MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen iftar programına katıldı. Özil, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini iletti.

AKP'li Mesut Özil Almanya'da iftara katıldı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdim'
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AA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 23:19

Özil ve Kılıç, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Dortmund kentinde düzenlediği iftar programında ülkedeki Türklerle buluştu.

1960'lı yıllarda Almanya'ya gelen ilk kuşağın bugün ülkede birçok başarıya imza attığını aktaran Kılıç, "Mesut Özil'in futbolda dünya şampiyonu olarak aramızda olacağına, dünyanın en büyük kulüplerinde ter dökmüş, top koşturmuş olarak aramızda olacağını söylesek herhalde çok da inanmazlardı. Ama işte bu gerçekleşti. Kendinizle gurur duyun" diye konuştu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Mesut Özil de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Özil, "Burada olmaktan çok mutluyum. Belki beni aranızda tanımayanlar vardır. Ben de sizler gibi gurbetçi olarak Almanya'da doğdum büyüdüm. Futbolu iki sene önce bıraktım. Burada bu akşam çok genç var. Gençlere buradan bir mesaj vermek istiyorum. Hedeflerinizin peşinde koşun. Kendinize inanın sabredin şükredin doğru adımları atın. Bunları yaptığınız müddetçe Allah yolunuzu açık eder" dedi.

"Bir Türk evladı olarak çok gururlu olduğunu" dile getiren Özil, "Sizler güçlü oldukça biz ülke olarak da çok güçleniyoruz" diye konuştu.


Etiketler: #mesut özil #AKP #Almanya

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