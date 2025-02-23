Son Dakika... Mesut Özil listede mi? AKP MKYK listesi belli oldu! İşte o isimler...

Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:07

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:25

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede 1607 delege oy kullanacak. ?AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde salon dışında bekleyen partililere seslendi.

MKYK LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI: MESUT ÖZİL LİSTEDE!

AKP'nin MKYK listesi ortaya çıktı. Mesut Özil'in de aralarında olduğu yeni MKYK listesi şu şekilde:

"Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşçu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Bilgin Törekoğlu, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Kandehir, Eyüp Kadri İnan, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kayai Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan ,Mustafa Şen, Nihat Zeybekçi, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar, Ziya Serdar Kılıç."

KÜRŞAD ZORLU DA LİSTEDE

Yeni listede İYİ Partili isimler dikkatlerden kaçmadı. Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Seyithan İşsiz gibi isimler partilerinde istifa ederek AKP'ye katılmışlardı. Eski İYİ Partililer artık AKP MKYK'de görev alacak.

AKP'ye geçeceğine ilişkin söylentiler olan Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun dün partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özbudun daha 24 saat dolmadan bugün AKP MKYK'de görev aldı.