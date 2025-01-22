Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:15

Güncelleme: 22.01.2025 - 14:15

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündem olan, "Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e 9 Milyonluk Jest" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde, Mehmet Üstündağ imzasıyla yayımlanan "Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e 9 Milyonluk Jest" haberi tamamen yalandır.

Mesut Özil'i uzun süredir görmedim. Her türlü ahlaki değerden uzak, sadece daha fazla satmak saikiyle uydurulmuş bu tip haberlerle nereye hizmet etmektesiniz?

Tümüyle gerçek dışı olan söz konusu haberle ilgili hukuki haklarımı kullanacağımı belirtir, kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini rica ederim."

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçeli eski futbolcu Mesut Özil'e 9 milyon lira değerinde elektrikli otomobil hediye ettiği iddia edilmişti.