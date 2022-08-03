AKP'li Metin Külünk: 'Bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şart!'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:47

Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından inceleme talimatı veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, KPSS'de soruların çalındığı iddialarına ilişkin olarak, "KPSS soruları üzerindeki şüpheler, Sayın Cumhurbaşkanımızın DDK’yı talimatlandırması ve ÖSYM Başkanının görevden alınması... Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda!" yorumunda bulundu.

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK ve üzerlerinde kuvvetli şüphe olan üniversite yönetimleri, hem anlayış ve hem de bürokratik planında FETÖ’den arındırılmalıdır. Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın CB’mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler. Açık ve net! Fakat YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır" ifadelerini kullandı.

Güne Merhaba.



KPSS soruları üzerindeki şüpheler,

Sayın CB’mızın DDK’yı talimatlandırması ve ÖSYM Başkanının görevden alınması...

Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda! pic.twitter.com/KdEnZpOw9J — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) August 3, 2022



