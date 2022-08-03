2022 KPSS için ‘ikinci FETÖ skandalı’ iddiasına tepkiler peş peşe geldi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

2022 KPSS için soruların özel bir yayınevi tarafından deneme sınavıyla daha önce paylaşıldığı, hatta bazı sosyal medya sitelerinde soruların önceden satıldığı iddia edildi.

Söz konusu yayınevinin sorularını inceleyen adaylar, soruların, şıklarının ve şıkların sıralamasının bile aynı olduğunu belirterek, sosyal medyadan tepki gösterdi. Bu şekilde en az 20 sorunun olduğu belirtilirken, adaylar CİMER’e şikâyet başvurularında bulundu. Eğitim Gücü-Sen savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS’nin şaibeli olduğunu vurgulayarak, “Bu siyasal iktidarın yaptığı tüm sınavlar şaibeli olmaya başladı. Böyle bir tesadüf olamaz. Bu sınavda adaletsizlik yok mu? Bir yayınevi 20 sorunun 20’sini de nasıl oluyor da tutturabiliyor? MEB, YÖK şaibelidir. Şaibenin büyüğü de saraydadır. Daha önce ‘FETÖ’nün elemanları sınav sorularını çaldı, yandaşlarına verdi’ dediniz. Şimdi FETÖ de yok. Bu sorular nereden çıktı? Kime verildi?” tepkisini gösterdi.

ÖSYM: ASILSIZ

İddialar üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapan ÖSYM ise “2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

"ŞAİBE İSTİKRARI SÜRÜYOR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır tartışılmayan, şaibelerle gündeme gelmeyen tek bir sınav dahi düzenleyemeyen ÖSYM, sadece bu konuda yaratabildiği istikrarı sürdürüyor. Henüz uzak olmayan bir geçmişte, sınav sorularının FETÖ mensuplarına sızdırıldığı, sızdıranların değil bu hırsızlığı ifşa edenlerin yargılandığı düşünüldüğünde, bu vahim iddiaların imkânsız olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır. ÖSYM’nin kafasını kuma gömmek yerine kamuoyuna somut cevaplar vermesi, şaibeleri aydınlatması şart” dedi.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici ise “2022 KPSS sorularının bir kısmının şıkları ile birlikte daha önceden yayımlanan bir yayınevinin kitabında olması nasıl izah edilebilir? Milyonlarca kişinin ter akıttığı sınavlarda böyle bir durumun kabul edilmesi mümkün değil. Gerekli hukuki adımları atacağız” diye konuştu.