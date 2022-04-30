AKP'li Metin Külünk: Dağıtım şirketleri Cumhur İttifakı'nın alanını daraltmak için hareket ediyor
Samsun'da esnafın elektriği ödenmeyen borcu nedeniyle kesildi. AKP MKYK Üyesi Metin Külünk ise elektrik dağıtım şirketlerinin seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın etki alanını daraltmaya çalıştığını öne sürdü.
AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, Samsun'da esnafın borcundan dolayı elektrik hizmetinin kesilmesi üzerine dağıtıcı firma Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş'a (YEPAŞ) tepki gösterdi.
AKP'li Metin Külünk, Twitter hesabı üzerinden etiketlediği firmaya "Borcu olsa dahi bugün Cumartesi... Samsun’da iş yapacak esnafın elektriğini kesme talimatını size kim veriyor?" diye seslendi.
VALİLİĞE DE ÇIKIŞTI: GÜCÜNÜZÜ ESNAFTA MI TEST EDİYORSUNUZ?
Daha sonra da Samsun Valiliği'nin hesabını etiketleyen Metin Külünk "Vahşi kapitalist aklınızın ve paranızın gücünü esnafta mı test ediyorsunuz? İki üç katı artan faturaların olduğu bu süreçte sizin dükkanınızı velev ki haklı olup da kapatsalar ne düşünürsünüz?" diye tepki gösterdi.
AKP'li Külünk firmaya ve valiliğe tepkisinin ardından da kesintinin nedeniyle ilgili ilginç bir iddiayı dile getirdi. Külünk, "Elektrik dağıtım şirketleri 2023’e giderken Cumhur İttifakı'nın alanını daraltmak ve emeperyalizmin işbirlikçilerinin alanını genişletmek için hareket ediyorlar" iddiasında bulundu.
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