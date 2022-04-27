Avrupalı sosyalistlerden Kılıçdaroğlu'na 'elektrik' desteği: 'Bizleri, yarı karanlıkta temsil ediyor'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödeyemeyen ya da ödeme güçlüğü çeken yurttaşların durumuna dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla başlattığı eylemi nedeniyle kendisini arayan, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile telefonda görüştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ELEKTRİK FATURASI' KARARINA DESTEK

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Stanishev ve Amor, elektrik faturasıyla ilgili aldığı karar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu arayarak desteklerini iletti. Stanishev ve Amor görüşmede, başlatılan eylemi takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala'nın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek mektubu gönderdiği bildirildi.

Mektubuna "Sosyalist Enternasyonal'e üye olan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, bugün devleti kendi güçlerini ve çıkarlarını koruyarak zenginleşenlere karşı mağdur olanların yanında olduğu için tüm desteğimi göstermekten ve sesine bir ses olmaktan memnuniyet duyuyorum" diyerek başlayan Luis Ayala, Adalet Yürüyüşü’ne de katıldığını hatırlattı.

"Türkiye'de ve dünyada, dürüstlüğü, ezilenlerin haklarına olan bağlılığı ve tutarlılığı mücadelesinde ona meşruiyet ve güç kazandırmıştır. Sosyalist Enternasyonal'de dünyanın farklı köşelerinden hepimizin savunduğu ortak idealler ve değerler için savaşmaya devam etmektedir” ifadesini kullanan Luis Ayala mektubunu “Kılıçdaroğlu bizleri, Türkiye’deki ve dünyadaki halklarla birlikte, bugün evindeki yarı karanlıkta temsil etmeye devam ediyor" satırları ile noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Elektrik zamlarını protesto etmek için yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri, "Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, "4 milyon hanenin elektiriği kesildi 21. yüzyılın Türkiyesinde, bunu içime sindiremiyorum" ifadelerini kullanmıştı.