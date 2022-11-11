AKP'li Metin Külünk'ten İmamoğlu davası öncesi mesajlar: Bütün adımlara dikkat!

11 Kasım 2022 Cuma, 10:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün devam edecek. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

Kritik dava öncesi AKP'den de dikkat çeken bir "uyarı" geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunduğu bilinen AKP MKYK üyesi Metin Külünk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "İmamoğlu'nun mağdur edilerek kahraman haline getirilmemesini" istedi.

Paylaşımlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde iddialarda bulunan Külünk, AKP medyasında İmamoğlu'nu hedef alarak yapılan haberlerin görsellerini paylaşarak "Vatandaş nezdinde başarısız olduğu kabullenilen İBB başkanını mahkeme koridorlarına taşıyarak, İbb’nin başındaki isme mağduriyet elbisesi dikilmemelidir" dedi.

Külünk, "Bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun tam tükenmişken adliye koridorlarında mağduriyet algılarıyla, samimiyetsiz ve sahte kahraman olmasına sebep olabilecek bütün adımlara dikkat!" ifadelerini kullandı.

Külünk'ün paylaşımları şöyle:



