AKP'li Metin Külünk'ten yoksulluk itirafları: Bir simit parasını zor bulan çocuklarımız var

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:52

Derinleşen hayat pahalılığı ve ağır yoksulluk tablosu, AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen isimler tarafından da açıkça kabul edilmeye başlandı.

Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri arkadaşı olan olan AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, okul çağındaki çocukların yaşadığı maddi zorlukları dile getirip yoksulluğa karşı 'Ramazan' seferberliği başlatma çağrısı yaptı.

Twitter hesabından "Ramazan okullara uğrar mı?" diyerek bir dizi paylaşımda bulunan Külünk, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksulluğu iki şey büyütür: Habersizlik ve organizasyon eksikliği… Ramazan, haberdar olma ve organizasyon seferberliğidir. Aslında devlet dediğimiz de Ramazan ruhu gibi haberdar olmak ve organizasyon değil midir? Hatta Ramazan dışındaki on bir ayı Ramazan ahlakıyla etkinleştirmek devletin aslî vazifesi değil mi? Elbette vazifesi zaten sosyal devlet ruhu son derece canlı ve hareket halinde. Haberdar olduğu an müdahil olan Devletimiz var tereddütsüz. Peki, devletin haberdar olmadığı veya organizasyon eksikliği içinde olduğu konular var mı? Olmaz mı? Sonuçta devletin somut yüzü insan. Olabilir tabii ki. Haberdar etmek ve ilgilenmek hepimizin ödevi. Çünkü devlet hepimizin."

Geçen yıl imkansızlık sebebiyle önemli sayıda çocuğun okullarından alındığını açıkça ifade eden Külünk, "Kantini aktif olmayan binlerce okulumuz var. Kantini olan okullarda bir simit parasını zor bulan çocuklarımız var" diye devam etti.

Tabloyu açıklamasının ardından "Yani durumdan haberdarız" diyen Külünk, organizasyon çağrısı yapıp "Evvela MEB, kamu rehberliği yapsın. Memur-Sen bir kampanya başlatsın, STK’lar ve iş insanları el ele versin ve kantinsiz okullar donatılsın" dedi.

Marketlerden de destek alınabileceğini ve kesilen cezaların "Kantin Cezası" adıyla o kantinlere gönderilebileceğini belirten Külünk, "tavsiye"lerine şöyle devam etti:

"Yerel yönetimler de artık stratejik ihtiyaç olmayan beton bina yatırımlarından uzaklaşarak doğrudan insanımıza odaklı sosyal çalışmalara kaynak miktarını güçlendirmeli. Yerel yönetimler de “kantin günü” ilan etmeli ve o gün ücretsiz ikramlar arz edilsin. Beraberinde durumları olmayan ilkokul ortaokul öğrencilerine burs desteği öne çıkarılmalıdır. Örnekler çoğaltılmalıdır."

Külünk'ün paylaşımları şöyle: