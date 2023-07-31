AKP'li Metin Külünk'ün hedefinde Acun Ilıcalı var: 'Bu medya grubunun gizli bir ajandası mı var?'
Twitter'dan bir paylaşım yapan AKP'li Metin Külünk, LGBTİ bayrağı üzerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Külünk, "Bu medya grubunun gizli bir ajandası mı var?" diye sordu.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere’nin Hull City takımı, sosyal medya hesabında LGBTİ bayrağı paylaştı. AKP MKYK üyesi Metink Külünk, bu kez Ilıcalı’yı hedef tahtasına koydu.
Hull City takımı sosyal medya hesabından kendi sahasında açılmış LGBTİ bayrağı paylaşarak altına da "Herkesi Hull City'ye bekleriz" notu düştü.
ILICALI'YI HEDEF ALDI
AKP MKYK Üyesi Metin Külünk ise paylaşıma tepki göstererek takımın sahibi Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AKP’li Külünk, "Demek ki adı geçen şahıs Türkiyemizde bir müddet sonra MEDYA GRUBUNA DA SATANİSTLERİN BU PAÇAVRASINI ASACAK ve TÜRK BAYRAĞINI TANIMIYORUM MU DİYECEK? O halde bu medya grubunun gizli bir ajandası mı var? Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?" diye yazdı.
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