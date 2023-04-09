AKP'li Metiner: Adıyaman'daki liste doğruysa siyasi intihar olur
Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da şekillendiği öne sürülen milletvekili aday listesi için 'siyasi intihar olur' dedi.
Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, partisinin memleketi Adıyaman'da çıkaracağı ileri sürülen aday listesine tepki gösterdi.
Sosyal medyada dolaşıma giren listenin 'siyasi intihar' anlamına geldiğini savunan Metiner, "Umarım doğru değildir. AK Parti’ye de, Adıyaman’a da çok yazık olur. Demedi demeyin" dedi.
Sosyal medyada dolaşan Adıyaman AK Parti listesi doğruysa siyasi intihar olur bu. Umarım doğru değildir. AK Parti’ye de. Adıyaman’a da çok yazık olur. Demedi demeyin.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 9, 2023
Son olarak Adıyamanses.com.tr, kulislerden edindiği şu sıralamayı paylaştı:
1 - Resul Kurt
2- İshak Şan
3- Mustafa Alkayış
4-Ahmet Taş
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