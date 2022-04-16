AKP'li Metiner'den 'Baki Ersoy' açıklaması: Hak etmediği o disiplin sürecinde...
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, MHP'den istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a destek açıklaması yaptı.
Zamları ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdiği için MHP tarafından disipline sevk edilen Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un MHP'den istifasına AKP cephesinden ilk yorum ise eski AKP İstanbul milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.
Mehmet Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baki Ersoy'a destek mesajı verdi. Ersoy için "Hak etmediği o disiplin sürecinde partisine/davasına zarar gelmesin diye başvurduğu bu yol, onurlu bir yoldur" diyen Metiner, "Bilirim Baki kardeşim başı gitse dahi davasına ve liderine ihanet etmeyecek biridir" ifadelerini kullandı.
İşte Metiner'in paylaşımı:
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