AKP'li Metiner'den 'Davutoğlu' itirazı: Asla içime sindirmem

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:25

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:25

CHP listelerinden seçilerek TBMM'ye giren bazı Gelecek Parti'li milletvekillerinin AKP'ye katılacağı iddiaları konuşulmaya devam ederken, Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AKP ile bazı görüşmeler yaptıklarını doğrulamış ve “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" demişti.

Bugün de Cumhuriyet’e konuşan Yamalı, "Samimi bir toparlanma iradesi olduğu zaman her türlü fedakârlığı çekinmeden yaparız" ifadelerini kullandı.

Davuutoğlu ve ekibinin AKP'ye döneceği yönündeki haberler üzerine Yeni Şafak yazarı ve eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise itirazını dile getirdi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden açıklama yapan Metiner, Davutoğlu ve beraberindekilerin AKP'den istifa ettiği süreci hatırlatıp "Önce birliği dağıtmak için ayrılın. Ayrıldıktan sonra Erdoğan karşıtı hatta düşmanı cephenin mlitan bir parçası olun. Şimdi de birliği sağlama gerekçesiyle dönebileceğiniz mesajı verin" dedi.

"AK PARTİ AYNI AK PARTİ, PEKİ NE DEĞİŞTİ?"

"Bir özeleştiri vererek dönerseniz hiçbir itirazım olmaz. Hatadan dönmek erdemliliktir. Lakin her hâlükârda kendinizi birliği sağlayacak siyasi mesih gibi takdim etmenize acizane itirazım var" diyen Metiner, "Ayrıldığınız AK Parti eski AK Parti. Yani ayrıldığınız dönemdeki AK Parti. Ortak akıldan ayrıldı, diktatör ve tek adam oldu dediğiniz Erdoğan da o eski Erdoğan" diyen Metiner, "Peki ne değişti? Ayrılmanız ve sonrasında şer cephesinde Erdoğan karşıtlığı temelinde bir araya gelmeniz mi hatalıydı, yoksa partiye tekrar dönmeniz mi doğru?" diye sordu.

Metiner'in, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Önce birliği dağıtmak için ayrılın. Ayrıldıktan sonra Erdoğan karşıtı hatta düşmanı cephenin militan bir parçası olun. Şimdi de birliği sağlama gerekçesiyle dönebileceğiniz mesajı verin.

Bravo!

Dönersiniz dönmezsiniz, kabul edilirsiniz edilmezsiniz o bahsi diğerdir.

Yahu insan en azından bir hata yaptığını söyler, bir özeleştiride bulunur değil mi?

Yok!

Ayrıldığınız AK Parti eski AK Parti. Yani ayrıldığınız dönemdeki AK Parti.

Ortak akıldan ayrıldı, diktatör ve tek adam oldu dediğiniz Erdoğan da o eski Erdoğan.

Peki ne değişti?

Ayrılmanız ve sonrasında şer cephesinde Erdoğan karşıtlığı temelinde bir araya gelmeniz mi hatalıydı yoksa partiye tekrar dönmeniz mi doğru?

Bir özeleştiri vererek dönerseniz hiç bir itirazım olmaz.

Hatadan dönmek erdemliliktir.

Lakin her hâlükârda kendinizi birliği sağlayacak siyasi mesih gibi takdim etmenize acizane itirazım var.

Yoksa sonuçta bizler geçmişte birlikte siyaset yapmış kardeşleriz.

Herkes/hepimiz hatalarımızı kabul ederek birbirimize yeniden sarılırsak bundan en fazla memnuniyet duyanlardan biri en başta ben olurum.

Öteki türlüsünü asla içime sindirenlerden olmam, biline!"



