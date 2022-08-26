Yurttaşlardan Gülşen'in tutuklanmasına yönelik ilk tepkiler: 'Baskıyla halkı sindirmeye çalışıyorlar'

26 Ağustos 2022 Cuma, 15:44

Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatip mezunları ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı. İktidara yakın çevreler ve yayın organları ise bu gelişmeyi bir "müjde" olarak niteledi.

"TECAVÜZCÜLER, KATİLLER DIŞARIDA. SANATÇIYA SAYGI GÖSTER"

Cumhuriyet TV, yurttaşlara Gülşen'in tutuklanması ile ilgili ne düşündüklerini sordu. Yurttaşlar, olaya tepki gösterirken, adalete inançlarının kalmadıklarını söyledi.

Yurttaşlardan Gülşen'in tutuklanmasına yönelik ilk tepkiler şu şekilde:

Kimseye zararı olmayanları kafaya takıyorlar, saldırmayı çok seviyorlar.

Tecavüzcüler, katiller dışarıda. Gündem değiştirmek istiyor.

Adalete güvenimiz yok, çünkü adalet yok.

Hak ve hukuk yok ki. Olsa böyle olmazdı.Bu hükümetin değişmesi lazım.

Bu Türkiye için bir yüz karasıdır. İnsan düşüncesini söyleyebilir. Düşünceden insan içeri atılır mı? Demokratik ülkelerde böyle bir şey olmaz.

Bizim gibi ülkelerde baskı yöntemiyle halkı sindirmeye çalışıyorlar.

Yanlış yaptılar. Yargı, yargı değil. Sanatçıya saygı göster.

Ben bir hukukçuyum. Sanatçının yeri belli, kaçma şüphesi de yok. Tutuklanması doğru değil.

Kamera: İsmail Bayraktar