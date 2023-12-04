Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine de kayyum atandı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:52

Güncelleme: 04.12.2023 - 19:52

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği doktor Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz hakkında başlatılan 4 soruşturma kapsamında mal valıklarına el konulmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Öz çiftinin şirketlerine kayyum atandığını duyurdu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ŞİRKETLERİNE DE KAYYUM!

Ağırel, Polat davasına dahil edilen 12 isme ait şirketlere de kayyum atandığını duyurmuştu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı şirketler ise şunlar:

Yiğit Sosyal Medya Ticaret Limited Şirketi

Şereofoğlu Güzellik Hizmetleri İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Zerart Güzellik Kozmetik Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İleida Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

İST Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

FM Tanıtım Reklam Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

FSM Tanıtım Reklam Kozmetik Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

FSM Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hacıbaşar Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Fitalive Gıda Bitkisel Sağlık ve Bakım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

KEÖ Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi