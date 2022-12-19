AKP'li Mücahit Birinci: İmamoğlu kararında hesap hatası var, 1 yıl 19 ay 15 gün olması lazım

19 Aralık 2022 Pazartesi, 18:02

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Avukat Mücahit Birinci, İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına yönelik konuştu.

Partisine yakın 24 TV’ye konuk olan Birinci, İmamoğlu hakkındaki kararda hesap hatası olduğunu belirterek "Benim gördüğüm kadarıyla kararda 4 usulü ve maddi eksiklik var. Savcı da istinaf yetkisini kullanmıştır. Sonuç cezada hesap hatası gözüküyor. 2 yıl 7 ay 15 değil benim kanaatime göre 1 yıl 19 ay 15 gün olması olması lazım. Arada 5 gün fark var, 5 gün fazla takdir edilen ceza. Sayın savcı herhalde bunu görmüş olacak ki istinaf etmiş. " ifadelerini kullandı.

Cezanın artırılacağı yönündeki iddiaları doğru bulmadığını aktaran Birinci, "Herkesin ceza verme noktasında farklı yöntemleri olabilir. İndirim noktasında birtakım takdirler kullanılabilir cezada. Savcının neden istinaf ettiğini görebiliyorum bir hukukçu olarak. Ekrem İmamoğlu’nun eskiden sözcülüğünü yapan şahsa cevap olsun. Adeta sayın savcı, cezayı yeterli bulmamış cezayı artıracaklar diye tevzirat yaptılar ya böyle bir hal yok" diye konuştu.

"CEZANIN DÖNECEĞİNİ HUKUKÇULAR ONA SÖYLEMİŞTİR"

Birinci, verilen kararın İstinaf ve Yargıtay'dan dönebileceğini vurgulayarak "Büyük ihtimalle bunun İstinaf ve Yargıtay’dan döneceğini hukukçuları ona söylemiştir. Bu kararın büyük ihtimalle İstinaf ve Yargıtay bozmasına uğrayacağını söylemişlerdir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu; Kararı eleştirebiliriz ama kararla bağlıyız. Kararı eleştirebiliriz ama o kararı veren değerli yargıçlara bühtanda bulunamayız, o kararı veren değerli yargıçlara hakaret edemeyiz. Kanun yollarını tanımıyoruz, mahkemeyi de basarız diyemeyiz. Kararı eleştirirsek üst mahkemeleri götürürüz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren TCK'nin 53 maddesi uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. TCK'nin 53. maddesine göre, hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade ediyor.