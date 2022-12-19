The Times'tan İmamoğlu analizi: Muhalefeti canlandırabilir, Erdoğan'ın bir nesil önce yaptığı gibi
İngiliz The Times gazetesi, "muhalefetin karizmatik yükselen yıldızı" olarak nitelendirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik verilen hapis cezası kararının ardından uluslararası basında çeşitli haberler yer aldı.
İngiliz The Times gazetesinin İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nu hapse atma kararı geri tepebilir" başlıklı değerlendirmede İmamoğlu'ndan "muhalefetin karizmatik yükselen yıldızı" olarak bahsedildi.
"SARAYDAN GELEN BASKIYA KARŞI ÇOK AZ DİRENÇ GÖSTERİYORLAR"
Analizde, İmamoğlu'nun yargılanmasına ilişkin "Yargılanması ve mahkumiyeti, tek bir kişinin iradesine göre yeniden şekillendirilen bir adalet sisteminde gerçekleşti. Erdoğan 2003 yılından bu yana Türkiye'yi önce başbakan sonra da cumhurbaşkanı olarak yönetiyor. Önümüzdeki yıl, başka bir lider tanımayan bir nesil yetişirken yeniden aday olacak. 2016'daki darbe girişiminden bu yana hakim ve savcıların üçte birinden fazlası görevden alındı ve yerlerine yandaşları atandı. Yüksek mahkemeler ve kurumlar saraydan gelen baskıya karşı çok az direnç gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
Değerlendirmede "muhalefetin en parlak yıldızı" olarak da nitelenen İmamoğlu'nun yargılanmasının "altılı masayı birden harekete geçirdiği" yazıldı.
İmamoğlu'na yönelik desteklerin arttığı belirtilen analizde, "İmamoğlu'nun mücadelesi şimdi muhalefeti canlandırabilir, tıpkı Erdoğan'ın bir nesil önce zayıf durumdayken yaptığı gibi" denildi.
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