AKP'li Murat Köse'den Faruk Koca'ya verilen cezaya: Kabul edilecek bir durum değil

Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:44

Güncelleme: 15.12.2023 - 17:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya verilen cezadan rahatsız oldu.

Köse, cezalara ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Ankaragücü Spor Kulüp Başkanı Sn Faruk Koca’nın kendisinin de çok üzüldüğünü bildiğim talihsiz olayla ilgili, ömür boyu sahalardan uzak kalacak şekilde bir karar verilmesi de kabul edilecek bir durum değildir" dedi.

Köse, "Ankaragücü için maddi ve manevi olarak severek gönülden çok önemli fedakarlıklarda bulunan Sn Faruk Koca hakkında verilen bu ağır ve orantısız kararın da değişmesi tüm Ankaragüçlülerle birlikte diğer Anadolu Spor Kulüplerinin de taraftarlarının da gönlünden geçen bir dilektir. Bu talihsiz süreçte, üzücü olayları bahane ederek, Ankaragücü Camiasına hakaret edenler ve yalan yanlış bilgi paylaşanlar hakkında Kulüp Avukatları hukuki işlemler başlatarak davalar açılmaya başlanmıştır. Üzücü olayı fırsat bilip kendi kötülüklerini yansıtmaya çalışan kim varsa bilsinler ki Ankaragücü Başkanları, Yöneticileri ve vefakâr taraftarları ile dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Faruk Koca ve beraberindekiler Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunmuştu. Başkanlıktan istifa eden Koca, ömür boyu aldığı men cezası alırken Ankaragücü'ne de 5 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.