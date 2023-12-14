Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı maçın raporu ortaya çıktı: Saldırgandan skandal ifade!

Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Saha komiseri raporunda, tutuklanarak cezaevine gönderilen Faruk Koca'nın soyunma odasına giderek hakemleri tehdit ettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:40
Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı maçın raporu ortaya çıktı: Saldırgandan skandal ifade!
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2 kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya atlayarak hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşanan skandal Türk futbolunu derinden sarstı. Olaylı maçın saha komiseri raporu da ortaya çıktı.

Saha içinde yaşananlar kameralara anbean yansırken, NTV'nin haberine göre olaylar koridorlarda da devam etti. Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile ilgili verilecek kararlar için de bağlayıcı niteliği bulunan bu raporda saha dışında yaşananlar saniye saniye yer aldı.

"BURADAN ÇIKAMAYACAKLAR" DİYE BAĞIRDI

Raporda hakem Halil Umut Meler'in, Faruk Koca'nın yumruklu saldırısı ile beraberindeki 2 kişinin tekmelerine maruz kaldığı belirtildi.

Ortaya çıkan raporda, hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı kaydedildi.


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