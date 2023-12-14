Hakeme saldıran Faruk Koca AKP üyeliğinden istifa etti

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AKP üyeliğinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 19:35
Hakeme saldıran Faruk Koca AKP üyeliğinden istifa etti
Abone Ol google-news

AKP üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verildi.

Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edildi.

Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.

Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AKP üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.

Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.


İlgili Haberler

Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı maçın raporu ortaya çıktı: Saldırgandan skandal ifade!

Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı maçın raporu ortaya çıktı: Saldırgandan skandal ifade!
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakkında iddianame hazırlandı!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakkında iddianame hazırlandı!
Faruk Koca ve 12 yönetici PFDK'ye sevk edildi!

Faruk Koca ve 12 yönetici PFDK'ye sevk edildi!

En Çok Okunan Haberler