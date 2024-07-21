Varank paylaştı: Erdoğan KKTC dönüşü basketbol oynadı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı partililer ve bakanlarla basketbol maçı yaptı. O anları milletvekili Mustafa Varank paylaştı.
KKTC'den dönen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol maçı yaptı.
Aralarında milletvekilleri Alpay Özalan, Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yer aldığı grup, parke sahada ter döktü.
"MAÇ SONRASI ÖZÇEKİM"
Karşılaşmada yer alan milletvekili Mustafa Varank, maç sonrası sosyal medya hesabından toplu bir kare paylaştı. Varank, "Maç sonrası özçekim" notunu düştü.
????>? Maç sonrası özçekim... pic.twitter.com/fJznny1mBv— Mustafa Varank (@varank) July 21, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Daha 'ödeyecekleri' varmış!
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Dünyayı yönetebilecek 4 burç
- Belediye başkanından Kurum'a tepki!
- İsrail'in misilleme saldırısına Husilerden açıklama