Varank paylaştı: Erdoğan KKTC dönüşü basketbol oynadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı partililer ve bakanlarla basketbol maçı yaptı. O anları milletvekili Mustafa Varank paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:30
Varank paylaştı: Erdoğan KKTC dönüşü basketbol oynadı
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KKTC'den dönen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol maçı yaptı.

Aralarında milletvekilleri Alpay Özalan, Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yer aldığı grup, parke sahada ter döktü.

"MAÇ SONRASI ÖZÇEKİM"

Karşılaşmada yer alan milletvekili Mustafa Varank, maç sonrası sosyal medya hesabından toplu bir kare paylaştı. Varank, "Maç sonrası özçekim" notunu düştü.


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