Mustafa Varank hayvanseverleri Numan Kurtulmuş'a şikayet etti: 'Bu çapulcular nasıl oluyor da...'

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:57

Güncelleme: 23.07.2024 - 13:00

Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifini protesto etmek için Meclis’e gelen hayvanseverler, yasa önerisini protesto etti. Hayvan hakları savunucuları, yasa teklifinde bulunan AKP'li vekillere “Hayvan katilleri” diye seslendi.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, protestoyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yaparak hayvanseverlere “çapulcu” dedi.

"BU ÇAPULCULAR NASIL OLUYOR DA..."

Paylaşımında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u etiketleyen Varank, şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer Başkanım, Biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim”