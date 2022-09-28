Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Veriler ne gösteriyor, asgari ücret zammı için tahminler ne?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:49

Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023 yılında asgari ücretinin ne olacağı da merak konusu. İşte, asgari ücret zammı cephesinde merak edilenlerin cevabı...

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, yurttaşı gıdadan barınmaya her yerden vuruyor. Alım gücünün günden güne erimesiyle asgari ücrete yapılan zam da buharlaşıyor.

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz bugünkü yazısında asgari ücrete dair iddiada bulundu. Oğuz, asgari ücrete yüzde 80 oranında zam gelebileceğini belirtti. Eğer asgari ücrete yüzde 80 oranında zam gelirse yeni ücret net olarak 9900 TL civarı olacak.

ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret zammına ilişkin olarak, ''Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız.'' demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı konuşmada ''Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.

VERİLER NE GÖSTERİYOR, ASGARİ ÜCRETTE BEKLENEN NE?

Türk-İş, eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıdaya harcaması gereken tutar asgari ücretin 1745 lira üzerine çıkarak 7 bin 245 lira oldu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 10 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı ise 23 bin 599 lira oldu. Raporda aylık artış oranları da dikkat çekti. Buna göre mutfak harcaması önceki aya yüzde 5,15 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 arttı.

Asgari ücret tahmini yapan uzmanlar ise, enflasyon düşmeden yapılacak zamların bir öneminin olmayacağı görüşündeler.Enflasyonun bu denli artması ve gıdaların bu denli el yakmasının en temel sebebi ise Türk Lirası'ndaki özellikle son bir yılda oluşan yüksek değer kaybıd olarak görülüyor.