TBMM yeni yasama dönemi ne zaman başlayacak? 28'inci Dönem Milletvekilleri ne zaman yemin edecek? Milletvekili andı nedir?

Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:45

Güncelleme: 29.05.2023 - 17:57

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekillinin 335'i ilk kez seçildi, 27. dönem öncesinde milletvekilliği yapan 46 kişi yeniden meclise girdi. 600 milletvekilinin 335'i 28. Dönemde ilk kez meclise girmeye hak kazandı. 27. dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.

TBMM YENİ YASAMA DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mecliste yeni yasama dönemi takvimi, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların ilanından itibaren işleyecek. TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

28'İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NE ZAMAN YEMİN EDECEK?

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel kurulun ilk birleşimini, MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetmesi bekleniyor.

MİLLETVEKİLİ ANDI NEDİR?

Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içecek.

28. DÖNEM MiLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Y

üksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.