AKP'li Numan Kurtulmuş'un hedefinde 6'lı masa var: 'Hepsi de biliyor ki...'
AKP'li Numan Kurtulmuş, 6'lı masayı hedef alarak, "O 6 tanesinin hepsi de biliyor ki, o ismi anılmayan bir var ya dese ki, ‘biz size oy vermiyoruz’ feriştahını getirseler Erdoğan’ın karşısında yarışa dahi katılmalarının imkanı yoktur" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cihannüma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu"na katılarak konuşma yaptı. Kurtulmuş, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu Millet İttifakı'nı hedef aldı.
6’lı masa toplantıları esnasında bir adayın belirlenemediğini savunan Kurtulmuş, masanın 6 artı 1 şeklinde kurulu olduğunu ve asıl etken faktörün HDP olduğunu iddia etti.
Kurtulmuş şunları kaydetti:
"Kim aday olursa olsun inşallah Tayyip Erdoğan’ın karşısında hiçbirinin şansının olduğunu düşünmüyorum. İnşallah milletin oyları ve desteği ile Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecektir. Her 6’lı masa, 6 artı 1, o 1’in de hakkını unutmayalım. Esas o masanın en etkili aktörü 1’dir, o ismi anılmayan 1’dir. O 6 tanesinin hepsi de biliyor ki, o ismi anılmayan bir var ya dese ki, ‘biz size oy vermiyoruz’ feriştahını getirseler Tayyip Erdoğan’ın karşısında yarışa dahi katılmalarının imkanı yoktur. Onun için HDP’nin yetkilileri de zaman zaman haklı olarak canları sıkılıyor, ‘ya bizim oyumuz olmasa zaten siz o meclis kürsüsünde oturamazsınız’ diyor. Aday tespiti onun için zor da şimdi bir zorluk daha geldi. Demokrasiye aşık olan birisi aday olacak. Okudunuz. Herhalde bundan sonra aralarındaki tartışma demokrasiye en çok aşık olan kimdir onun tartışması olacaktır. Biz rahatız hedefimiz ve istikametimiz belli."
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